Жителей Омска 14 января опять травили хлороводородом

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В одном из округов в минувшую субботу, 14 января, зафиксировали повышенное содержание вредного вещества.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, содержания хлороводорода в воздухе в Советском округе превысило предельную допустимую концентрацию в 1,1 раза.

Напомним, ранее стало известно, что в Ленинском и Советском округах в декабре 2022 года было зарегистрировано высокое содержание оксида углерода в воздухе.

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