В декабре 2022 года в двух округах Омска было повышенное содержание оксида углерода

Когда же снова ждать нами с вами любимый режим НМУ? Фото: Иван МАКЕЕВ

В декабре 2022 года в двух округах Омска было зафиксировано повышенное содержание оксида углерода в воздухе.

Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, повышенное содержание оксида углерода в атмосферном воздухе было зарегистрировано в Советском и Ленинском округах. Опасное вещество было обнаружено в 2 из 1011 проб.

К сожалению, фото запаха не передает. Фото: скриншот сайта Обь-Иртышского УГМС

Отметим, режим НМУ первой степени опасности наблюдался на территории Омска и области 13 раз - 3,4,5,6,7,14,15,17,18,28,29,30,31 декабря.

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