В Новый год - с новой техникой!

Под занавес уходящего года автопарк омского водоканала пополнился девятью единицами автомобильной и специальной техники. Всего в 2022 году предприятие закупило 11 единиц новой техники, которая поставлена на учет и уже работает на городских коммунальных сетях.

За цехом ремонта сетей закреплены илосос на базе КАМАЗа, а также экскаватор-погрузчик - незаменимая машина при проведении земляных работ, поднятии и транспортировки грузов. Фургоны стали хорошим подспорьем для бригад аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения. А два самосвала на базе КАМАЗа, полученные в начале прошлого года, добросовестно «трудятся» на городских коммунальных сетях.

С учетом декабрьского пополнения автопарк предприятия обновился на 71%. Напомним, что программа обновления автотранспортного парка реализуется в омском водоканале с 2015 года. Практически каждая из новых моделей коммунальных машин многофункциональна и заменяет несколько отработавших ресурс транспортных средств.

- Современная техника более маневренна по сравнению с предыдущими машинами. Бригада быстрее добирается до места повреждения и приступает к работам по устранению. Еще одно преимущество новой техники и в том, что она более комфортабельна, на ней приятно работать, а водитель меньше устает, - отметил заместитель генерального директора по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

Сейчас в парке омского водоканала 3 установки горизонтально-направленного бурения. На 85% обновлены фургоны для перевозки бригад. Городские сети канализации обслуживают современные каналопромывочные машины и илососы. В автопарке есть и уникальные образцы – автокран со стрелой 32 метра, гидродинамическая машина с объемом 12 кубометров, что позволяет промывать до 800 метров сетей канализации без дозаправки.

Обязательным условиям приобретения техники является не только ее комфортность, маневренность и функциональность, но и экологичность. Автотранспорт, приобретенный после 2015 года, соответствует экостандартам «Евро-4» и «Евро-5».