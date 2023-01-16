Надежный заслон

В новогодние праздники контроль на фитосанитарных постах, расположенных на российско-казахстанской границе (ФКП «Черлакский», «Одесский», «Исилькульский» и «Русско-Полянский») не ослабевал. Специалистами Управления проконтролировали 39 транспортных средств, ввозивших 0,58 тыс. тонн импортной подкарантинной продукции из Казахстана и 69 транспортных средств и 1,64 тыс. тонн продукции, которые вывозили в эту республику.

Благодаря бдительности должностных лиц этого ведомства 6 января на ФКП «Одесский» был пресечен незаконный вывоз с территории страны партии ячменя весом 25 тонн с недействительным фитосанитарным сертификатом. Номер прицепа автомобиля, указанный в этом сертификате и международной товарно-транспортной накладной (CMR) не соответствовали друг другу. Поэтому по факту нарушения правил вывоза подкарантинной продукции перевозчика привлекли к административной ответственности в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ, а авто вернули в Россию для устранения нарушений.