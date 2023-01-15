Тиктокер «Леха с березы» из Омской области ищет работу

Фото: Instagram-аккаунт Алексея Дудоладова (Instagram - принадлежит компании Meta — организация признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена).

Студент Омского института водного транспорт Алексей Дудоладов, который больше известен как тиктокер «Леха с березы», ищет работу. Недавно парень опубликовал соответствующее объявление на одной из интернет-площадок. Бывший блогер ищет работу помощника по дому и хозяйству.

- Любая физическая работа. Могу убрать снег, перенести тяжести, расколоть дрова. Желательно почасовая оплата, - сказано в объявлении.

При этом в нем уточняется, что он ранее работал скотником и ветеринаром.

Как рассказал Алексей изданию «Новый Омск», он ищет временную работу, которую можно было бы спокойно совмещать с учебой. Летом экс-тиктокер планирует вернуться на флот, где работал и в этому году в качестве матроса и рулевого на пароме «Анадырь».

Напомним, Алексей Дудоладов по-настоящему прославился в 2020 году, когда снял видео с березы. В нем парень обратился к властям и рассказал, что из-за слабого интернета ему приходится залезать на дерево, чтобы посещать дистанционные пары.

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