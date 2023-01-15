Губернатор Омской области выехал на место пожара, в котором погибла женщина с тремя детьми

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков выехал на место трагедии в Белоусовку. Сегодня ночью, 15 января, в деревне произошел пожар в одном из частных домов, который унес жизнь женщины и трех ее малолетних детей.

- Выехал на место трагедии в Белоусовку. Сегодня ночью здесь огонь унёс жизни женщины и

В причинах произошедшего разбираются следователи. На месте проведу заседание оперативного штаба с участием главы Павлоградского района, министра региональной безопасности и руководителя пожарно-спасательного подразделения МЧС, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

На месте трагедии работают следователи и районный прокурор. На данный момент по факту произошедшего заведено уголовное о причинении смерти по неосторожности. Причина жуткого пожара пока не установлена.

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