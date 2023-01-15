В пожаре под Омском заживо сгорели женщина и трое детей

На месте трагедии работают следователи и глава районной прокуратуры Фото: ГУ МЧС по Омской области

Сегодня ночью, 15 января, на юге Омской области в пожаре в частном доме погибла семья из четырех человек.

По предварительной версии, возгорание произошло в частном доме по улице Степная в селе Белоусовка Павлоградского района. Площадь пожара составила 100 квадратным метров. В огне погибли семья из четырех человек - женщина и ее трое малолетних детей (в возрасте 2, 7 и 9 лет).

Сообщение о пожаре поступило в 03:04 15 января. К моменту прибытия спасателей на место горел дом и веранда, обрушилась кровля. В тушении участвовали 4 единицы техники и 11 личного состава, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

На место трагедии оперативно выехали следователи и прокурор Павлоградского района. Сейчас идет доследственная проверка, заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, ранее в малосемейке в Омске в пожаре погибла семья с полуторагодовалым ребенком. Причиной возгорания тогда стала неисправная электроплита.

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