В Омске при пожаре в малосемейке погибла семья с трехлетним ребенком

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске при пожаре в квартире в малосемейке на Космическом проспекте погибли три человека - двое взрослых и 3-летний ребенок.

- Сообщение о пожаре поступило в 20 часов 40 минут, в ходе тушения пожара обнаружены 3-летний ребенок без признаков жизни, а также тела его родителей. Проводятся реанимационные мероприятия. Информация о погибших уточняется, - сообщили в пресс-службе омского Следкома.

Как сообщает «Вечерний Омск» со ссылкой на источники в полиции, причиной возгорания могла стать электроплитка.

На месте трагедии работают следователи. Для координации действий правоохранителей туда также выехал прокурор Октябрьского округа Петр Щербина. По факту произошедшего ведомства проводят проверки, по итогам которых будет принято решение о заведении уголовного дела.

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