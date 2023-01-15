В Омской области сгорел очередной автомобиль

Фото: Андрей АБРАМОВ
В Омской области сгорел еще один автомобиль. Вероятно, в этот раз обошлось без криминальной составляющей.
По предварительной версии, в гараже в одном из населенных пунктов Называевского района сгорел автомобиль «Жигули» (ВАЗ-21063), принадлежащий 39-летней местной жительнице. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки в авто.
Полицейские проводят проверку, в результате которого будут остановлены все обстоятельства и причины произошедшего.
Напомним, ранее в Омске задержали мужчину, который причастен к поджогам трех автомобилей с символикой специальной военной операции.
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