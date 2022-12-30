В Омске поймали поджигателя, палившего осенью и зимой машины с символикой спецоперации

Фото: МЧС России по Омской области.

Омские правоохранители поймали мужчину, который на протяжении нескольких месяцев поджигал в городе машины с символикой спецоперации. Как сообщает Город55, злоумышленником оказался добропорядочный отец семейства с двумя детьми, 45-летний инженер-конструктор.

Как оказалось, сотрудники УФСБ и УМВД давно вели за злоумышленником скрытое наблюдение. И ночью 29-го декабря преступник был пойман с поличным: он поджег на улице 1-й Военной электрическую подстанцию, от которой был запитан противотуберкулезный диспансер. Была ли там наклеена символика спецоперации, и почему мужчина переключился на другие объекты для поджигания - не сообщают.

Зато правоохранители уверены, омич собственноручно поджег автомобили, сгоревшие в этом году 7 и 12 октября, а также 7 ноября. Символика и ход спецоперации, как пояснил поджигатель, вызывают у него дикую ненависть. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».

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