Серии нет: в Омске по ночам жгут автомобили, но следователи не видят взаимосвязи

Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

В Омске вторую неделю подряд горят автомобили во дворах многоэтажек в разных районах города. 12 сентября дотла сгорели четыре автомобиля, еще несколько стоящих рядом пострадали. Личность поджигателей ни в одном из случаев не удалось установить.

Первый случай поджога произошел ночью 12 сентября на улице Съездовской. Тогда неизвестный бросил «коктейль Молотова» в припаркованный возле многоэтажки Hyundai Solaris. Иномарка загорелась и взорвалась, разбудив жителей дома. С нее пламя перекинулось на рядом стоящие автомобили - Hyundai Santa Fe, Toyota Camry, Opel Corsa.

Местные жители хотели отогнать автомобили, но начали взрываться покрышки, которые помешали это сделать. Hyundai Solaris и Opel Corsa сгорели дотла. Два других автомобиля получили повреждения.

В полиции рассказали, что информация об инциденте поступила в дежурную часть около трех часов ночи. После сообщения на место оперативно выехали сотрудники ведомства и спасательные службы. Момент возгорания запечатлели камеры видеонаблюдения.

Фото: скриншот видео из телеграм-канала «Инцидент Омск».

Следующий поджог произошел спустя ровно неделю, 19 сентября. Неизвестный ночью поджег УАЗ «Патриот», стоявший во дворе дома №6/1 по улице 70 лет Октября, и скрылся с места преступления. Темный силуэт поджигателя попал на видеозапись. Инцидент тогда прокомментировали в правоохранительных органах.

- Сотрудники омского отдела полиции №1 проводят проверку по факту возгорания автотранспорта. В 02:42 ночи в полицию обратился 64-летний житель Кировского округа с сообщением о том, что у дома 6/1 по ул. 70 лет Октября произошло возгорание автомобиля УАЗ «Патриот». В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП-Омск» в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Третий случай поджога произошел ночью, 21 сентября, тогда загорелись несколько автомобилей. Как сообщили в МЧС региона, неизвестные подожгли Chevrolet. Огонь с него перекинулся на стоящие рядом Нyundai Elantra и Geely Tugella.

- Из-за пожара у Chevrolet Tahoe сгорели навесное оборудование моторного отсека, внутренняя обшивка салона, передний бампер и лакокрасочное покрытие. У Hyundai повреждены лакокрасочное покрытие капота, правая передняя и задняя двери, задний бампер, заднее крыло и крыша. Такой же ущерб был причинен и Geely, - рассказали в пресс-службе спасателей.

В настоящее время омская полиция ведет расследования каждого из трех случаев. Пока следователи выясняют причины и устанавливают причастных лиц, от комментариев воздерживаются в интересах следствия. Наверняка, отрабатываются все версии – от личной неприязни к владельцам авто до наглого хулиганства. Единственное, что удалось разузнать у правоохранителей, что никакой взаимосвязи между поджогами не видят.

- Мы не рассматриваем серию, - сообщил начальник пресс-службы УМВД по Омской области.

Нам удалось связаться с владельцами автомобиля Honda CRV. Иномарку таким образом подожгли зимней ночью 2017-го года в городке Нефтяников. Вот что рассказали владельцы машины «КП-Омску».

Фото: скриншот видео от Om1.ru.

- Нашу машину подожгли глубокой ночью, в три часа, это случилось зимой 2017 года. За четыре минуты, которые она полыхала до приезда пожарной службы, в ней сгорело и оплавилось почти все – от кузовного железа до сидений и электропроводки. Позже заказали экспертизу, которая показала, что на машину кинули бутылку с растворителем, который уже горел. Кстати, ярлычок от бутылки с растворителем так и прилип навечно к машине. В итоге в автомобиле по большому счету остался неповрежденным только двигатель, - рассказала владелица авто Ольга. Женщина добавила, что пожарные привели ей ужасающую статистику: любая машина – независимо от марки – полностью выгорает всего лишь за семь минут.

К ее словам присоединился супруг. Виталий пояснил, что тот самый двигатель он сумел продать, еще кое-что ушло на запчасти. Но по большому счету, семейной чете на собственные средства пришлось покупать новый автомобиль, и, несмотря на то, что преступника со временем вычислили и поймали, вернуть понесенный и немалый ущерб, оцененный тогда в 700 тысяч рублей, так и не удалось. Поджигатель оказался «счастливым» обладателем желтой справки.

- Мы тогда со следователем все время на связи были. Нам рассказали, что буквально за 40 минут преступник таким образом поджег еще две машины. Первой жертвой огня пал наш автомобиль, а после поджигатель на велосипеде добрался до городка Водников, и автомобиль сгорел в этой части города. А еще 15-ю минутами позже – на улице Лукашевича, - подтвердил Виталий.

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