Серия поджогов: еще одна машина сгорела в одном из омских дворов

Поджигатель успел быстро скрыться с место преступления. Фото: скриншот видео из телеграм-канала «Инцидент Омск».

Накануне в Омске неизвестные подожгли еще один автомобиль во дворе дома №6/1 по улице 70 лет Октября в Кировском округе. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Инцидент Омск».

На кадрах видео, приложенного к посту в канале, видно как автомобиль резко воспламеняется, а неизвестный поджигатель быстро скрывается с места преступления.

Факт инцидента подтвердили и в правоохранительных органах.

- Сотрудники омского отдела полиции №1 проводят проверку по факту возгорания автотранспорта. В 02:42 ночи в полицию обратился 64-летний житель Кировского округа с сообщением о том, что у дома 6/1 по ул. 70 лет Октября произошло возгорание автомобиля УАЗ «Патриот». В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП-Омск» в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Напомним, на прошлой недели неизвестные бросили «коктейль Молотова» в «Hyundai Solaris», стоявший на парковке возле многоэтажки на улице Съездовской в Центральном округе. Тогда в результате возгорания пострадали 4 автомобиля - 2 из них сгорели дотла.

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