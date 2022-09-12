Коктейль с огоньком: в Омске неизвестные забросали «коктейлями Молотова» несколько иномарок

Накануне ночью в Омске на улице Съездовской неизвестные закидали «коктейлями Молотова» автомобили. Об этом сообщил портал «Om1.ru».

На видеозаписи можно заметить, что в результате этого сгорели дотла две иномарки. Повреждения получили и стоящие рядом автомобили.

Как рассказали в полиции, информация об инциденте поступила в дежурную часть около трех часов ночи. Сотрудники ведомства и спасательные службы оперативно выехали на место происшествия.

На кадры попал и момент возгорания. Видео появилось в паблике «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

В настоящее время по предварительной версии «коктейль Молотова» неизвестный бросили в «Hyundai Solaris», пламя с которого перекинулось на рядом стоящие автомобили - «Hyundai Santa Fe», «Toyota Camry», «Opel Corsa».

Напомним, ранее в Омске неизвестные прострелили лобовое стекло машины в Кировском округе.