В Омске начали строить турбазу возле парка Победы

Фото: puteshestviya-otdyh.ru.

В Омске начали строительство туристической базы по улице Суворова вблизи парка Победы.

Однако как сообщает издание «Новый Омск» со ссылкой на очевидцев, хотя и застройщик - предприниматель Сяськов - получил разрешение на строительство только 23 декабря 2022 года, но данный момент на участке уже появились беседки-бунгало, которые даже можно арендовать.

В мэрии, куда издание обратилось за разъяснениями, сообщили, что, согласно имеющимся у них материалам, на земельном участке нет никакой застройки.

- Полномочия по проведению проверок по наличию (отсутствию) объектов, в отношении которых испрашивается разрешение на строительство, с выездом на место при выдаче разрешения на строительство объектов у департамента архитектуры отсутствуют, - отметили в горадминистрации.

Отметим, как следует из данных Росреестра, площадь земельного участка, где должна появиться турбаза составляет свыше 6 тысяч метров.

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