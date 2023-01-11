Рядом с омским парком Победы построят туристическую базу и отель

Фото: puteshestviya-otdyh.ru.

В Омске по улице Суворова вблизи парка Победы - между ним и гостиницей «Ника» - вскоре появится некий оазис для туристов. Документ, разрешающий строительство туристической базы и отеля, появился на сайте мэрии.

Сайт Росреестра сообщает, что участок этот занимает площадь свыше 6 тысяч квадратных метров и находится в частном владении. Строительство начнет предприниматель по фамилии Сяськов. Он является учредителем компаний «АМ Туристик» и «Энергосервис 2000».

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