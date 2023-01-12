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НовостиОбщество12 января 2023 10:46

Омское МУП «Муниципальные рынки» возглавила Татьяна Шульц

Прежний гендиректор предприятия ушел на работу в министерство региональной безопасности Омской области
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Что ни день, то кадровые перестановки. Где произойдут следующие на этой неделе?

Что ни день, то кадровые перестановки. Где произойдут следующие на этой неделе?

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новым гендиректором МУП «Муниципальные рынки» стала Татьяна Шульц. Пока она занимает эту должность в статусе исполняющего обязанности. Об этом сообщили «Коммерческие вести» со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ.

До этого на протяжении четырех лет муниципальными рынками руководил Александр Алгазин. 30 декабря 2022 года он был назначен первым замминистра региональной безопасности Омской области.

Отметим, в управлении МУП «Муниципальные рынки», входящего в структуру омской мэрии, находятся четырех омских рынка - Левобережный, Ленинский, Советский и Центральный.

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