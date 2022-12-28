У министра региональной безопасности Омской области появился первый заместитель

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омской области новое назначение: первый заместитель появился у руководителя министерства региональной безопасности. Им стал бывший руководитель МП «Муниципальные рынки Омска» Александр Алгазин. К своим обязанностям чиновник приступит 30 декабря.

До муниципальной службы Алгазин возглавлял отдел полиции Ленинского округа Омска, был начальником отдела оперативно-разыскной информации УМВД России по Омской области. Он коренной омич, имеет высшее юридическое образование. Также Алгазин работал в должности заместителя начальника факультета заочного обучения переподготовки и повышения квалификации Омской области МВД России.

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