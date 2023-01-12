В одном из МФЦ в Омске приостановили выдачу загранпаспортов

Получить загранпаспорт нового образца можно будет в МФЦ на улице Масленникова или через портал госуслуг. Фото: Артем КИЛЬКИН

Один из многофункциональных центров (МФЦ), расположенных в Омске, приостановил выдачу загранпаспортов нового образца. Об этом сообщили в официальном сообществе «МФЦ Омской области» во «ВКонтакте».

- Прием заявлений по оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения, содержащих электронные носители информации, в МФЦ по адресу: город Омск, улица Арктическая, дом 37 приостановлен по техническим причинам с 10 января 2023 года. Указанную услугу можно получить в МФЦ по адресу: город Омск, улица Масленникова, дом 58 или на портале госуслуг.

Напомним, ранее в Омске временно закрыли второе отделение полиции по вопросам миграции, расположенное в Ленинском округе.

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