В Омске после новогодних праздников временно закроют отделение полиции

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске после новогодних праздников закроют второе отделение полиции по вопросам миграции на территории Ленинского административного округа, расположенное по адресу Иртышская набережная, 41.

Отделение полиции будет закрыто из-за проведения ремонтных работ с 9 января 2023 года. На протяжении этого время прием по вопросам миграционного учета, оформлению и выдаче РВП и ВНЖ будет осуществляться по адресу улица Кемеровская, 15/1.

Регистрационный учет граждан РФ, выдача и замена российский паспортов, а также оформление заграничных паспортов будет осуществляться адресу улица Чкалова, 25. Прием по вопросам гражданства - по адресу улица Красный путь, 20.

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