В 2023 году в Омске отремонтируют 15 автомобильных дорог

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В 2023 году проведут комплексный ремонт 15 автомобильных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено свыше 672 миллионов рублей.

На части дорог, вошедших в перечень на 2023 год, подрядчики полностью завершили работы еще до конца 2022 года. К ним относятся улицы Партизанская, Перелета и Шаранова. В этому году продолжится ремонт следующих участков улиц: дублёр Волгоградской, Вавилова, Бородина и Серова.

В 2023 году подрядные организации приступят к ремонтам дорог по улицам: 50 лет ВЛКСМ, Романенко, 75-й Гвардейской бригады, Петра Осьминина, Интернациональная, Театральная площадь и улица Думская (на участке от улицы Пушкина до Театральной площади).

- Специалисты городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» формируют документацию по дорожным объектам 2024 года, которые в скором времени будут размещены на торгах, - отметили в мэрии.

Напомним, ранее стало известно, какие дороги в Омской области отремонтируют в 2023 году.

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