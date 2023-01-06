В Омской области определены дороги, которые отремонтируют по нацпроекту в 2023 году

В 2023 году в Омской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 37 дорог. В список вошли дороги:
- Омск – Муромцево – Седельниково, участок 261–265 км;
- Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка, участок 77–85 км;
- Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка, участок 128 –138 км;
- Обход р.п. Полтавка («Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка» – «Исилькуль – Полтавка»), участок 7 – 11 км;
- Сыропятское – Кормиловка – Калачинск, участок 80 –83 км;
- Тюкалинск – Большие Уки, участок 69–74 км;
- Омск – Одесское – граница Республики Казахстан, участок 79–83 км;
- Называевск - Исилькуль, участок 20–22 км;
- Крутинка - Называевск, участок 10–12 км;
- Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Усть-Ишим, участок 153–163 км;
-Горьковское – Калачинск – Оконешниково, участок 46–52 км;
Капитальный ремонт будет проведен на дорогах:
- Называевск - Тюкалинск, участок 45 – 54 км;
- Крутинка - Называевск, участок 41 – 51 км;
- Сыропятское – Кормиловка – Калачинск, участок 40–50 км (2 этап – 46 – 50 км).
Также, будет продолжена реконструкция дорог Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок 8–32 км (1-й этап 13 – 19 км) и Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок 8–32 км (2 этап).
Кроме того, в 2023 году планируется продолжить реализацию мероприятий по обустройству пешеходных переходов, в том числе за счет финансовой поддержки из областного бюджета.
- Мы уже отремонтировали около 600 км дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Не менее амбициозные задачи мы ставим и на этот год. Помимо районных магистралей, уделим внимание дорогам внутри сёл и деревень, а также дорогам, ведущим к СНТ, — отметил омский губернатор Александр Бурков.