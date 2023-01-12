Омские коммунальщики восстановили подачу тепла и воды в дома по улице Звездова

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне вечером в многоэтажки по улице Звездова вернулись тепло и горячая вода, пропавшие почти на сутки из-за коммунальной аварии.

- Повреждение тепловой сети на улица Звездова, 129/1 - устранено. Специалисты проводят запуск теплоснабжения в жилые дома и административные здания, - сообщили в МП «Тепловая компания».

Напомним, ранее жильцы нескольких многоквартирных домов по улице Звездова в Центральном округе остались без тепла и воды на несколько часов в 20-градусный мороз из-за масштабного порыва на участке теплосетей.

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