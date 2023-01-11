Мороз и лужи: с раннего утра жители трех омских многоэтажек сидят без тепла и воды в лютый мороз

Фото: «12 канал».

Аномальные морозы не проходят бесследно. Ранним утром с серьезной коммунальной проблемой столкнулись жители многоквартирного дома по улице Звездова, 129/1. По фотографиям с места происшествия понятно, что двор буквально залило кипятком в то время, когда в самих домах царит холод.

Фото: «12 канал».

- Батареи отключены, всё отключено. Одеваемся потеплее. У нас тут ещё часто бывает, что горячей воды нет, – рассказала 12 каналу жительница дома Лидия Мартынова.

А позже в социальных сетях свой комментарий разместила городская администрация. Коммунальная служба рапортовала, что виной всему - разница температур.

Фото: «12 канал».

- На тепловых подводящих сетях из-за разницы температур и высокого давления, подаваемого от теплоисточника, образовалось повреждение. С раннего утра на месте работают аварийные бригады «Тепловой компании»: проведены работы по откачке горячей воды из тепловой камеры, затем выявлена необходимость замены участка трубопровода Ду273мм протяженностью 4 метра. На данный момент продолжаются работы по замене участка теплосети, после завершения работ теплоснабжение будет возобновлено в полном объёме, - говорится в сообщении.

Восстановить теплоподачу трем многоквартирным домам и 9-ти административным зданиям пообещали к 18.00.