Вылет авиарейса из Сочи в Омск задержали на три часа из-за технической неисправности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» прибыл в Омск из Сочи на несколько часов позже, чем было запланировано.

У воздушного судна при совершении посадки в аэропорту Сочи возникли технические неполадки, из-за чего тот не смог сразу вылетать обратно - в Омск.

- 10 января в 23:30 по московскому командир воздушного судна А-320 принял решение о возврате на МС с магистральной РД, по причине неисправности генератора. Самостоятельно зарулил на стоянку, - сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

В итоге рейс приземлился в Омске в 08:38 вместо запланированных 05:55.

Отметим, по итогам декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» заняла предпоследнее место по пунктуальности в рейтинге Омского аэропорта. Перевозчик выполнил только 34,5% рейсов в соответствии с расписанием.

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