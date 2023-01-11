Вылет авиарейса из Сочи в Омск задержали на три часа из-за технической неисправности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» прибыл в Омск из Сочи на несколько часов позже, чем было запланировано.
У воздушного судна при совершении посадки в аэропорту Сочи возникли технические неполадки, из-за чего тот не смог сразу вылетать обратно - в Омск.
- 10 января в 23:30 по московскому командир воздушного судна А-320 принял решение о возврате на МС с магистральной РД, по причине неисправности генератора. Самостоятельно зарулил на стоянку, - сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.
В итоге рейс приземлился в Омске в 08:38 вместо запланированных 05:55.
Отметим, по итогам декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» заняла предпоследнее место по пунктуальности в рейтинге Омского аэропорта. Перевозчик выполнил только 34,5% рейсов в соответствии с расписанием.
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