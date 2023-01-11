В декабре прошлого года из Омского аэропорта по расписанию отправляли только рейсы с вахтовиками

Фото: сайт омского аэропорта.

Омский аэропорт опубликовал показатели регулярности полетов авиакомпаний в декабре 2022 года. Всего в списке 16 авиаперевозчиков. Двое - «Азимут» и «Уральские авиалинии» - отработали с наихудшими показателями. В рейтинге компании смогли получить только 33,3% и 34,5% соответственно.

Показатель 100% рейсов был присвоен единственной красноярской авиакомпании «Красавиа». При этом в декабре у перевозчика не было регулярных рейсов, только чартеры с вахтовиками.

На втором месте регулярнее всего вылетали самолеты компании «Нордстар», у нее в рейтинге 92,9%. Ниже в списке - «Ямал», «ЮТэйр», «Победа». Самая старая авиакомпания страны - «Аэрофлот» - сумела набрать всего 70,5%. Довольно низкий показатель - 48,6% - заработала ее дочка - компания «Россия».

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