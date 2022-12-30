В Омской области назначили нового начальника межрайонной ИНФС №5

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В межрайонной ИНФС №5 по Омской области в третий раз с 2021 года сменился руководитель.
Как сообщает «СуперОмск», с 28 декабря 2022 года врио начальника межрайонной ИФНС №5 была назначена Марина Базениус.
Ранее непродолжительное время - с 15 по 27 декабря 2022 года - данным территориальным органом налоговой руководила Елена Хила в качестве и.о. начальника. До этого с 24 августа 2021 года его возглавлял Андрей Дятлов.
Напомним, ранее кадровые перестановки произошли в омской мэрии: пост вице-мэра покинул свердловчанин Кирилл Брюхов.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru