При столкновении фуры с легковушкой на трассе под Омском погиб 61-летний мужчина

Фото: УМВД России по Омской области

Под Омском при столкновении «десятки» и фуры на трассе Челябинск-Новосибирск погиб пожилой мужчина.

По предварительной версии, 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 двигался по автодороге Челябинск-Новосибирск. В районе 793 километра трассы он выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком «Ситрак», за рулем которого находился 56-летний мужчина.

В результате аварии водитель «десятки» от полученных травм скончался на месте. Управлявшему фуру понадобилась помощь медиков.

Окончательные причины и обстоятельства трагедии госавтоинспекторы установят в ходе проверки.

Напомним, ранее на этой трассе произошло более жуткое ДТП. Тогда в результате столкновения загорелись два грузовика. Водитель одного из них сгорел заживо в кабине.

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