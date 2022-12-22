В Омской области при столкновении на трассе загорелись две фуры

Фото: УМВД России по Омской области

Под Омском минувшей ночью на трассе Челябинск-Новосибирск произошло жуткое ДТП, в результате которого сгорели два грузовика.

По предварительной версии, 50-летний водитель грузового автомобиля «Хово» двигался по автодороге Челябинск–Новосибирск со стороны Новосибирска. На 848 километре трассы он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

В результате удара оба грузовика вспыхнули. Водитель «Хово» скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Фото: УМВД России по Омской области

Причины и обстоятельства трагедии правоохранители установят в ходе проверки по факту произошедшего.

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