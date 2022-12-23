В Омской области в праздничные дни отменят часть пригородных и межрайонных автобусов

Фото: паблик АО «Омскоблавтотранс» во «ВКонтакте».
В Омске в связи новогодними праздниками внесут изменения в расписание автобусных маршрутов, обслуживаемых АО «Омскоблавтотранс». Часть рейсов и вовсе отменят.
Как пояснил перевозчик, данная мера принимается в связи с изменением пассажиропотока в праздничные дни.
Изменения внесены в расписание следующих пригородных, межрайонных и международных автобусных маршрутов:
Фото: скриншот сайт Омского автовокзала
Фото: скриншот сайт Омского автовокзала
Фото: скриншот сайт Омского автовокзала
Напомним, ранее омичей предупредили об отмене рейсов трех электричек в длинные новогодние выходные.
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