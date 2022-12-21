В Омской область в новогодние праздники отменят часть электричек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области в новогодние праздники отменят часть электропоездов. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Омск-Пригород».

Так, будут отменены следующие электрички:

- «Москаленки-Омск» (1 января, отправление со станции Москаленки в 18:47);

- «Омск-Калачинская» ( 2, 3, 4, 5 и 6 января, отправление со станции Омск в 17:29);

- «Калачинская-Омск» ( 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января, отправление со станции Калачинская в 05:50).

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8-800-234-31-52, 44-31-52.

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