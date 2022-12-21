Бюст Дзержинскому в Омске восстановят и перенесут на более видовое место

Фото: соцсети

Бюст Феликсу Дзержинского, разрушенный ранее вандалами, восстановят и перенесут на более видовое место.

Как сообщили в минкульте Омской области, в данный момент идет подготовка документов для законного восстановления памятника и подбора нового места, где он будет установлен после реставрации.

В ведомстве также отметили, что монумент будет внесен в реестр памятников и будут взят под госохрану после завершения реставрационных работ. Для этих целей региональное законодательство будет изменено в соответствии с федеральным.

Напомним, неизвестные разрушили бюст еще в начале ноября. Поиск вандалов до сих пор продолжаются.

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