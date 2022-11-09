В Омске неизвестные разрушили памятник Феликсу Дзержинскому

Фото: соцсети
Член омского отделения партии КПРФ Иван Федин заявил об исчезновении памятника Феликсу Дзержинскому. Об этом он написал на своей странице во Вконтакте.
- В Советском округе на территории бывшего детского дома кто-то снес бюст Всероссийской чрезвычайной комиссии ВЧК Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому накануне празднования 105-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, - написал Федин.
Автор поста также пояснил, что накануне праздника всех коммунистов члены «красного движения» навели порядок возле памятника. А сейчас такое кощунство должно быть наказано законом.
Правда, как пишет «Новый Омск» со ссылкой на УМВД, в полицию с заявлением никто не обращался, но по данному факту уже проводится проверка.
«КП-Омск» обратилась за комментарием к Ивану Федину.
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