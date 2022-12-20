Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Афанасьева прокурором Омской области

Фото: прокуратура Республики Карелия

Алексей Афанасьев был официально назначен на должность прокурора Омской область.

Соответствующий указ в понедельник, 19 декабря, подписал Президент России Владимир Путин. Ранее его кандидатуру на должность главы областной прокуратуры утвердил Совет Федерации.

До назначения Афанасьев с июня 2021 года был первым заместителем прокурора Республики Карелия.

Кроме того, согласно подписанному президентом документу, бывший первый зам прокурора Омской области Александр Лоренц был возглавил прокуратуру Ярославской области.

Напомним, завтра, 21 декабря, в Омске комиссия Генпрокуратуры РФ будет проводить личный прием граждан.

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