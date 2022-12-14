Мэрия Омска подписала контракт на рекультивацию свалок возле двух кладбищ

Миллиардные работы достались подрядчикам из других регионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контракт на рекультивацию свалок возле двух кладбищ подписала мэрия Омска. Два закрытых полигона у Западного кладбища в Кировском округе и у Ново-южного кладбища в Ленинском округе достались подрядчикам из других регионов.

Так, ООО «Геосинтетика» из Красноярского края за 3,5 миллиарда рублей займётся ликвидацией свалки в Ленинском округе.

ООО «Баромебранная технология – сервис» из Владимирской области устранит залежи в Кировском округе за 2,3 млрд рублей.

Подрядчикам необходимо завершить работы до конца 2024 года.

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