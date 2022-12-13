Глава Кировского округа Омска обзаведется новым заместителем

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У глава администрации Кировского округа Алексей Наседкин появится еще один заместитель. Об этом сообщает «СуперОмск».

По данным издания, замом главы окружной администрации станет Андрей Чикишев. Ранее он был руководителем отдела контроля в сфере экономической деятельности в департаменте контроля.

На этой неделе распоряжение о назначении Чикишева на данную должность подпишет вице- мэр Евгений Фомин.

Напомним, в минувший понедельник, 12 декабря, стало известно об отставке вице-мэра Омска Кирилла Брюхова. На руководящем посту уроженец Свердловской области проработал год.

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