Для гостей главной городской елки в Омске будет работать бесплатная парковка

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Фото: пресс-служба администрации города Омска
В пресс-службе городской мэрии сообщили, что в предстоящие праздники посетители главной городской ёлки и благотворительных елок мэра Омска смогут бесплатно оставить свой автомобиль на специальной парковке. Отметим, что в этом году главное праздничное дерево в Омске установят на площади напротив цирка, а в самом здании пройдут благотворительные представления.
Как сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии Омска, работать парковка будет с 23 по 27 декабря 2022 года. Это позволит оставить транспорт в безопасном для водителей и пассажиров месте, не создавая помех движению. Также автомобилистам напомнили о том, чтобы они соблюдали ПДД и не оставляли свои машины на обочинах.
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