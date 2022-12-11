Здание бывшей поликлиники нефтезавода в Омске выставили на торги

Распродажа имущества компании, принадлежащей Нателе Полежаевой, связана с процедурой банкротства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске на торги выставили здание бывшей поликлиники Нефтезавода по адресу проспект Губкина,2, которая в дальнейшем стала частью центра реабилитации «Рассвет», принадлежащего бывшей снохе экс-губернатора региона Нателе Полежаевой.

Как следует из конкурсной документации, размещенной на портале «Федресурс», лот состоит из четырехэтажного здания поликлиники и земельного участка под ней.

Стартовая цена здания площадью 3,64 тысячи квадратных метров составляет 54,7 миллиона рублей. Земельный участок площадью 24,66 тысяч квадратных метров обойдется в 25,1 миллиона рублей. Таким образом, начальная цена лота составляет 79,8 миллиона рублей.

Торги намечены на 20 января 2023 года. Прием заявок на участие в них открыт с 5 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.

Отметим, выставленная на аукцион недвижимость принадлежит компании ООО «Альфаинвест», признанной банкротом. Ее единственным учредителем является Натела Полежаева, которая также проходит процедуру банкротства с 2021 года.

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