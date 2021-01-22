В Омске Нателу Полежаеву признали банкротом через суд

Кредиторы еще могут напомнить о себе и заявиться на включение в реестр. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, чтобы признать Нателу Полежаеву банкротом просил "АкБарс Банк" еще в осенью 2020 года. Тогда представители банка требовали признать Полежаеву финансово несостоятельной из-за долго в 15,8 миллионов.

Тогда суд принял решение реструктуризировать долг на пять месяцев. Сроки истекали в середине января 2021 года. После с требованием признать Полежаеву банкротом присоединились и другие кредиторы, среди которых оказались "Сбербанк", которому она задолжала 614 тысяч, "Открытие" с долгом в 651 тысячу, Промсвязьбанк с 1,5 миллионами и сберегательный центр "Золотой фонд" с требованием вернуть 94,6 миллионов рублей. Среди кредиторов были и физические лица, которым Натела Полежаева оказалась должна в общей сложности около 3 миллионов рублей.

На основании этого Арбитражный суд Омской области признал предпринимательницу банкротом. На данный момент общий долг оценивают в 116,1 миллион рублей. Но кредиторы еще могут заявить о себе и попасть в реестр.