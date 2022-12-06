В Омской области за неделю на 10% выросло число заболевших коронавирусом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Управление Роспотребнадзора по Омской области опубликовал еженедельные данные о заболеваемости среди населения региона.

По данным ведомства, в Омской области за минувшую неделю - с 28 ноября по 4 декабря - было зарегистрировано 17373 случая заболевания ОРВИ.

В регион продолжают циркулировать вирусы из них на долю вирусов гриппа приходится 26,1%, а том числе вирусы свиного гриппа - 21,7%, гриппа B - 4,3%. Вирусы не гриппозной этиологии составляют 73,9%.

В Роспотребнадзоре отметили, что за прошлую неделю на 10% выросло количество случаев заражения коронавирусом - 254. На неделе с 21 по 27 ноября их было всего 229.

Напомним, ранее ведомство сообщило о росте заболеваемости сифилисом и другими венерическими заболеваниями среди омичей.

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