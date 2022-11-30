В Омской области количество венерических заболеваний в сентябре увеличилось в два раза

В Омске уделяется пристальное внимание медицинской диагностике. Фото: Артем КИЛЬКИН

Любопытные цифры за минувший сентябрь опубликовал Омскстат со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. В два раза по сравнению минувшим годом в Омской области увеличилось количество венерических заболеваний.

Согласно данным, на 10% выросло количество диагностированных гонококковых инфекций, в 1,8 раза стало больше выдаваемых справок о наличии сифилиса. На спад пошел только ВИЧ . Снижение зафиксировано на 23,6%. Все эти данные сравниваются с сентябрем 2021 года.

Что касается других инфекций, в 1,7 раза выросла заболеваемость ветряной оспой, и в 1,6 - педикулезом.

Сезонные заболевания, в том числе ОРВИ и грипп пока не превышают эпидемического порога.

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