Мобилизованные напомнили омскому губернатору про обещанные выплаты

Фото: стоп-кадр видео «Люди из Сибири»/Братство СВО

Месяц и два дня прошли с момента объявленной в России частичной мобилизации. За считанное время омичей свезли на военные территории Омской области, расположенные в поселке Светлом и Черемушках.

Родственники продолжают привозить дрова и еду своим мужьям и сыновьям, чтобы они хоть как-то могли прожить при подготовке к военным действиям. В свою очередь, правительство региона после долгих скитаний пообещало отважным омичам по 100 тысяч рублей.

Глава региона Александр Бурков во время послания 20 октября заявил, что деньги начали перечисляться мобилизованным. Но, похоже, что не всем. В группе «Люди из Сибири»/Братство СВО появилось видеообращение к главе региона с просьбой разобраться в ситуации.

- Бурков Александр Леонидович, просим вас ускорить процесс единовременной выплаты мобилизованным гражданам города Омска и Омской области. Обещали выплаты от 17.10.2022 года, но они до сих пор не поступали на счет по настоящее время. Сегодня у нас 22.10.2022 года. Со следующей недели начинается отправка. Губернаторы других регионов уже выполнили свои обязательства перед мобилизованными в течение 2-3 дней. У нас - нет, - зачитал обращение один из представителей толпы.

Ребята надеются, что все обещанные привилегии для семей мобилизованных будут исполняться, а также придут выплаты. Ведь у многих мужчин дома остались семьи и жены в декрете.