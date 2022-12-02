Замдиректора омского департамента культуры Конев официально ушел в отставку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 2 декабря, заместитель директора департамента культуры Олег Конев официально отправился отставку.

Как сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на мэрию, Конев покинул департамент в связи с выходом на пенсию. В нем он проработал почти 20 лет - с апреля 2003 года.

О том, что замдиректора структурного подразделения уйдет в отставку, стало известно еще в четверг, 1 декабря. В тот же день мэр Омска Сергей Шелест подписал документ о расторжении трудового контракта с ним.

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