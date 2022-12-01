Замдиректора омского департамента культуры 2 декабря отправят в отставку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне «СуперОмск» сообщил о скорой отставке одного из чиновников мэрии.
По данным издания, завтра, 2 декабря, в отставку отправят заместителя департамента культуры горадминистрации Олега Конева. Мэр Омска Сергей Шелест уже подписал документ о расторжении контракта с ним.
Отметим, Коневу не хватило несколько месяцев, чтобы отметить 20 лет работы в ведомстве. Туда он пришел в апреле 2003 года.
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