Замдиректора омского департамента культуры 2 декабря отправят в отставку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне «СуперОмск» сообщил о скорой отставке одного из чиновников мэрии.

По данным издания, завтра, 2 декабря, в отставку отправят заместителя департамента культуры горадминистрации Олега Конева. Мэр Омска Сергей Шелест уже подписал документ о расторжении контракта с ним.

Отметим, Коневу не хватило несколько месяцев, чтобы отметить 20 лет работы в ведомстве. Туда он пришел в апреле 2003 года.

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