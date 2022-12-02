В Омск прибыла первая партия новых низкопольных автобусов на эко-топливе

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Сегодня утром в Омск прибыли первые два экологичных автобуса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест.

Всего по нацпроекту в ноябре было закуплено 11 низкопольных автобусов марки НЕФАЗ. Оставшиеся 9 автобусов из новой партии доставят в Омск в течение нескольких дней.

Все 11 автобусов оснащены точно так же, как и 22 из прошлой партии, что недавно вышли на улицы города.

Как и ранее приобретенные автобусы, новые машины отвечают самым современным техническим требованиям: они оборудованы автоинформаторами, светодиодными указателями маршрутов, системами отопления и кондиционирования, навигаторами ЭРА-ГЛОНАСС, тахографами и кнопкой вызова экстренных служб. Кроме этого, двигательный отсек оснащен системой пожаротушения, а умные датчики способны вовремя активировать систему «антизажим», чтобы исключить начало движения автобуса при открытых дверях, - отметил глава города.

Напомним, на прошлой неделе, 22 ноября, в Омске на площади перед Экспоцентром презентовали 22 новых автобуса, закупленные на средства нацпроекта.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru