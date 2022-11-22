На улицы Омска выйдут 22 новых низкопольных автобуса

Фото: скриншот видео, предоставленного пресс-службой мэрии Омска

Накануне в Омске на площади перед Экспоцентром прошла торжественная церемония передачи 22 новых автобусов Пассажирскому предприятию № 8.

Низкопольные машины были закуплены на средства, выделенные по нацпроекту «Экология». Стоимость каждой из них 13,5 миллионов рублей. Автобусы оснащены откидными пандусами, местом для инвалидной коляски с креплением, системой отопления и кондиционирования, автоинформаторами и многим другим. Их салоны способны вместить в себя 101 пассажира, в том числе 30 - на местах для сидения.

Главная особенность новых автобусов - это встроенные датчики «антизажим», которые позволяют исключить зажатие пассажира дверьми и не дают машине сдвинуться с места, если двери открыты.

- Уверен, пассажиры оценят преимущества новых автобусов, уровень их безопасности и комфорта. Вся прибывшая партия прошла процедуру обкатки и постановки на учет в ГИБДД, - - сказал мэр Омска Сергей Шелест.

Отметим, часть новых машин выйдет на улицы города сегодня, а остальные - завтра. Новые автобусы будут работать на протяженных маршрутах (в том числе №29, №45, №103 и др.), связывающих отдаленные районы Омска. Выйдут они и на другие популярные маршруты.

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