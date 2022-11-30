В Омске к 16 годам колонии приговорил мигранта, финансировавшего террористов

Фото: УФСБ России по Омской области

В Омске 1-й Восточный военный суд вынес приговор гражданину одной из стран Центральной Азии, являющемуся пособником одной из международных террористических организаций.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области, иностранец вступил в контакт с членом террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* (запрещена на территории РФ), находящимся в Сирии.

Фигурант дела изучал литературу по обращению со взрывчатыми веществами и собирался вступить в данную группировку. Кроме того, мужчина также перечислил денежные средства на счет организации.

По данным следствия, мигрант планировал уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Однако его задержали сотрудники УФСБ России по Омской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий

1-й Восточный окружной военный суд признал иностранца виновным по двум статьям уголовного кодекса - «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности» и «Содействие террористической деятельности» - и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые 3 года - с отбыванием в тюрьме.

Напомним, ранее в Омске вынесли приговор трем гражданам одной из стран Центральной Азии, которые собирались также выехать с территории России и вступить в международные террористические организации.

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