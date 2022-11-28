В ИГИЛ* вступить не успели: в Омске осудили трех мигрантов из Центральной Азии, занимавшихся пропагандой терроризма

Фото: УФСБ России по Омской области

Накануне в Омске 1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор трем гражданам одной из стран Центральной Азии. Мигранты являлись последователями международных террористических организаций.

По материалам дела, Азизжон Урозбоев, Муродилло Тулашев, Мухаммад-Фатуллох Абдурахимов в составе законспирированной радикальной террористической ячейки занимались публичным оправданием терроризма и пропагандировали его среди своих знакомых, а также склоняли их к выезду в страны с повышенной террористической опасностью.

Кроме того, подсудимые планировали выехать с территории России, чтобы вступить в ряды международных террористических организаций «Движение Талибан»* и «Исламское государство»* (признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ). Их намерения были задокументированы.

Фото: УФСБ России по Омской области

Задержали фигурантов уголовного дела сотрудники УФСБ России по Омской области при участии правоохранительных органов и силовой поддержке СОБРа.

В ходе выездного заседания всех трех последователей террористов признали виновными по статье «Публичное оправдание пропаганда терроризма». Тулашева М.Б.у приговорили 2 годам 6 месяцем колонии, Узорбоева А.Б.у - к 2 годам лишения свободы.

Абдурахимова М.К.у суд признал виновным по статье «Содействие террористической деятельности). Он отправится в колонию строго режима на 10 лет.

Фото: УФСБ России по Омской области

- При совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний иностранец приговорён к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые четыре года - с отбыванием в тюрьме, - отметили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Напомним, ранее в Омске задержали членов межэтнической группировки, среди которых были главы местной чечено-ингушской и екатеринбургской чеченской диаспор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омске задержали 8 членов межэтнической ОПГ, вымогавшей деньги у бизнесменов

Среди восьми фигурантов дела замглава омской чечено-ингушской диаспоры и представители екатеринбургской чеченской общины(подробнее...)