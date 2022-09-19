В Омске задержали 8 членов межэтнической ОПГ, вымогавшей деньги у бизнесменов

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

Накануне в Куйбышевский районный суд отравил под стражу на два месяца восемь членов межэтнической группировки. В числе обвиняемых замглавы Чечено-Ингушской диаспоры в Омске Альви Джабраилов и представитель екатеринбургской - Аслан Асиев.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области, совместными действиями силового ведомства и полиции была пресечена деятельность межэтнической межрегиональной ОПГ.

Согласно материалам дела преступная группа из представителей различных национальных диаспор причастна к мошенничеству, вымогательству денежных средств в особо крупном размере у бизнесменов, а также прав собственности на принадлежащее им имущество.

В августе этого года члены ОПГ, угрожая физической расправой и поджогом собственности, требовали у руководителя одного из омских компаний отдать им 20 миллионов рублей, которые якобы он был должен им. Мужчина не захотел платить вымогателям даже после угроз. Преступники тогда решили поджечь принадлежащие ему комбайны.

К планируемому поджогу члены преступной группировки готовились тщательно, соблюдая конспирацию. Так, транспортные средства и комплекты сменной одежды должны были быть уничтожены после совершения поджога. В «день икс», 14 сентября, они приехали на поле, где должна была стоять сельхоз техника, однако там ее не оказалось.

По полученным данным, совершаемые преступления членами группировки тщательно готовились. С соблюдением повышенных мер конспирации приобретались средства передвижения, комплекты сменной одежды, подлежащие дальнейшему уничтожению, формировались условия для осуществления поджога.

Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Омской области при силовой поддержке Росгвардии задержали восемь членов ОПГ с поличным при попытке получить 20 миллионов рублей, вымогаемых с руководителя одной из омских фирм.

На основании материалов, переданных силовым ведомством и правоохранителями, в отношении членов межэтнической ОПГ было заведено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере».

В настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжают сотрудники двух ведомств. В их результате должны быть установлены все обстоятельства.

Напомним, в прошлом году в Омске задержали банду из граждан стран СНГ, распространявшую экстремистскую религиозную литературу.

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