ФСБ задержала в Омске 11 членов банды экстремистов

ФОТО: ФСБ по Омской области

В Омске пресечена деятельность международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной на территории России. ФСБ задержала 11 членов этой группы. Силовики долгое время наблюдали за ней. Банда проводила конспиративные собрания, где продвигалась идеология запрещенной экстремистской организации. Ее членами были как граждане РФ, так и представители и Центрально-Азиатского региона. На квартирах изъята религиозная литература.

- Задержано 11 человек запрещенной экстремистской организации, в отношении трех из них возбуждено уголовное дело по ч. 1-2 ст .282.2 УК РФ по факту организации деятельности и участия в экстремистском объединении, - рассказали в пресс-службе ФСБ по Омской области. - Изъято значительное количество запрещенной литературы. Иностранные граждане, принимавшие участие в деятельности экстремистской ячейки, будут выдворены в страны исхода.