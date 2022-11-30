Мэрия назвала недопустимыми действия водителя маршрутки, высадившего омичей на мороз

фото: 2gis

Накануне омская мэрия прокомментировала инцидент с высадкой пассажиров из маршрутки №514, произошедший вечером во вторник, 29 ноября, на проспекте Мира.

В тот день пассажиры маршрутки пожаловались на холод в салоне. Между ними и водителем вспыхнул конфликт, в результате которого последний всех их высадил на буквально на мороз. В горадминистрации назвали действия маршрутчика недопустимыми.

- Перевозчикам маршрута № 514 направлены уведомления о необходимости строгого контроля за техническим состоянием систем отопления и соблюдением температурного режима в салонах, а также недопустимости нарушения правил перевозки пассажиров, - приводит комментарий мэрии «12 канал».

Сейчас идут поиски водителя, который выставил омичей на мороз, и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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